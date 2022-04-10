Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные собственной разведки.
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Россияне применяют СВУ
Захватчики используют самодельные взрывные устройства для:
- нанесение потерь;
- вреда моральному духу граждан;
- ограничения свободы передвижения украинцев.
Российские войска также продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения (например резервуар с азотной кислотой в Рубежном),
– добавили в британском ведомстве.
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