Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

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Росіяни застосовують СВП

Загарбники використовують саморобні вибухові пристрої задля:

завдання втрат;

шкоди моральному духу громадян;

обмеження свободи пересування українців.

Російські війська також продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення (як-от резервуар з азотною кислотою в Рубіжному),

– додали у британському відомстві.

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