Российские пропагандисты 8 лет влияли на мозги жителей Донбасса и Луганщины, рассказывая им о "зверствах нациков", обещая богатую и беззаботную жизнь в случае прихода россии. Однако реальность для любителей "русского мира" оказалась совсем другой.

После начала полномасштабных боевых действий россияне вместе с так называемой "народной милицией" уничтожали целые города, предприятия и объекты инфраструктуры. Делали они это, по данным источников 24 канала в разведке, специально. При этом так называемые "ждуны" свято верили в то, что бомбы на них сбрасывают якобы украинские военные.

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Люди считали, что после "освобождения" кремль сразу начнет восстанавливать их города, колбаса обойдется в 2.20, а они начнут получать большие российские зарплаты и двойные пенсии.

россия освободила от работы и жилья

Реальность оказалась совсем другой. Попытки оттеснять защитников Украины привели к тотальному уравнению с землей многих городов. Попасная, Лисичанск, Северодонецк и многие другие населенные пункты были разрушены до основания.

Тысячи людей, которые по идейным соображениям или другим обстоятельствам остались в родных домах, вышли из подвалов и поняли, что отныне у них нет жилья и работы.

Россияне разрушили все предприятия, магазины, объекты водо- и электроснабжения, сделали жизнь на выжженной земле невозможной.

В качестве "компенсации" захватчики только в начале августа начали рассказывать о том, что пожилым людям будут платить российские пенсии. Вроде бы этот процесс будет запущен с 10 августа.

Трудоспособные жители Северодонецка, Лисичанска и других городов получили "прекрасную" возможность разбирать завалы за порцию еды, но впоследствии мужчин начали отправлять на фронт.

В магазинах, которые открылись после захвата населенных пунктов, стоимость продуктов выросла в несколько раз. Из-за чего люди оказались в крайне затруднительном положении. И лучшей их жизнь никогда не станет.

"Власть" официально признала, что никаких возобновлений не планирует

Недавно в так называемой "государственной службе единого заказчика" "ЛНР" заявили, что наибольшее количество разрушенных домов зафиксировали не в реально разваленных городах, а в Луганске. Который почти совсем не пострадал от войны (за исключением разнесенного россиянами аэропорта и последствий детонации складов с боекомплектом).

Если перевести с кремлевского новояза, оккупанты признали, что никакого восстановления городов, захваченных после 24 февраля, россияне даже не планируют. Российские инженеры, действительно прибывшие в "республику" для оценки масштабов разрушений, отказались проводить расчеты для разрушенных населенных пунктов и сказали, что нужно отстраивать города с нуля.

Инвестировать в хорошую жизнь жителей Луганщины, даже если кремль признает ее "частью россии", путин не собирается. Поэтому "освободившиеся" населенные пункты станут городами-призраками. А людей, которые ждали россию и оставались там, будут по желанию переселять в Алчевск, Сорокино, Молодогвардейск и другие провинциальные городки. Конечно, перед этим отправив всех мужчин на фронт.

Не собираются восстанавливать россияне также и крупные предприятия, ибо сделать это нереально. Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, северодонецкий "Азот" и другие производства, по мнению захватчиков, экономически нецелесообразно строить с нуля. Поэтому россия освободила людей от жилья и работы, а пропагандисты заставили пострадавших встречать оккупантов с улыбками.

"Освобожденные" недовольны

Кроме того, по данным разведки, среди жителей захваченных после 24 февраля городов наблюдается серьезное недовольство действиями новой "власти". Жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" начинают предъявлять претензии, ведь их запасы заканчиваются, а цены в магазинах просто заоблачные. Впрочем, кроме очень дорогой продукции они жалуются еще и на плохое качество. Но нормальные украинские продукты к ним теперь не завозят.