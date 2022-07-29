Оккупанты фактически признались в причастности к убийству пленных в Оленовке

российские оккупанты обстреляли колонию в Оленовке, где держали пленных украинцев. Они хотели скрыть пытки и убийства пленных, а затем обвинить в преступлении героев ВСУ.

российская пропаганда сразу начала разгонять ложь о том, что обстрел колонии произвели ВСУ. В лихорадке они совершили обратное – признались в преступлении.

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оккупанты выдали себя ложью

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил о детали, указывающей на то, что именно оккупанты обстреляли колонию в Оленовке. Пропагандисты кичатся тем, что "ни один из сотрудников СИЗО" не пострадал.

Если бы удар нанесли ВСУ, как лгут эти ублюдки, то персонал не успел бы убежать, и обязательно пострадал. Ибо они всегда находятся возле удерживаемых в местах несвободы. Но их раньше времени отвели в безопасное место, после чего убили пленных. Правду не скрыть! Мы отомстим за каждого!

– написал Лещенко.

россиянам не удается ловко врать об обстреле

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 120 Волновахская колония – это вторая фильтрационная тюрьма в Оленовке. Здесь держали мариупольцев, не подпадавших под категорию "опасные". Всех, в ком россияне видели угрозу, враг удерживал в Енакиевской колонии.

После эвакуации из "Азовстали" охранять объект начали русские военные, режим его охраны вырос в разы. Волонтеры-водители сообщали, что там где-то держат героев, защищавших "Азовсталь", но своими глазами их не видели.

Что касается лжи россиян об "обстреле ВСУ", то она не выдерживает даже общих вопросов.

Где воронка? Почему часть погибла от пожара, у части даже нет последствий пожара на теле и одежде? Откуда куча бинтов в крови без медиков? Где выжившие и почему с ними ни одного интервью? На первом видео можно увидеть, что в бараке 194 человека. Пострадавших по данным оккупантов до 135 человек. Где остальные?

– спрашивает Андрющенко.

Он добавил, что россияне совершили кровавое военное преступление, которое переходит все пределы бесчеловечности.

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