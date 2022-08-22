россияне пробуют наступать по нескольким направлениям: где ВСУ отбивают атаки, а где бои продолжаются

российские оккупанты по состоянию на 22 августа пытаются наступать по нескольким направлениям. Украинские герои отбивают атаки и наносят урон оккупантам.

Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 22 августа. Украинские защитники и защитницы уже 180 дней защищают родную землю от российских оккупантов.

Заметьте Обстрелы из артиллерии и безуспешные попытки штурма врага: карта боевых действий по состоянию на 22 августа

Что происходит на фронте

В Генштабе ВСУ заявили, что на Донецком направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Враг сосредоточил основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении россияне обстреляли районы Северска, Закотного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба. Оккупанты вели наступательный бой в районе Краснополья.