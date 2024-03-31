Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что именно во время обстрела Киева россияне сконцентрировали большое количество сил и средств, чтобы пройти нашу ПВО. Однако в остальных обстрелах удары были разбросаны по территории Украины.

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Демонстрация эскалации

В то же время все последние атаки свидетельствуют об очередном витке эскалации. Речь идет в частности об ударах по ДнепроГЭС и Каневской ГЭС.

Ранее Россия не наносила ударов по этим объектам, а сейчас это делает. К тому же она пытается ударить по газовым хранилищам в западных областях (и не только) Украины. Это как раз демонстрация эскалации конфликта, того, что у них есть еще сила, мощь и средства,

– объяснил он.

Также враг хочет ответить Украине на то, что она запускает дроны по российским НПЗ, показав, что имеет больше возможностей.

Ждут реакции

В то же время россияне хотят проверить, как на это будут реагировать Европа и Запад в целом.

Они могут отреагировать таким образом, чтобы дать Украине больше оружия, в частности дальнобойных ракет, систем ПВО, а также снять условные барьеры по ударам, вероятно, по территории России. Запад может и вовсе спокойно отреагировать. Россия проверяет это, а также реакцию на то, что их ракета залетит на территорию Польши или дрон – в Румынию. В этом есть определенное изменение тактики,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Враг в частности анализирует различные источники информации, и он не мог не обратить внимания на публикации в западных СМИ о том, что Украина на конец марта может столкнуться с критической нехваткой ракет ПВО.

"Также они следили за маневрированием украинских систем ПВО, которая прикрывает линию обороны. Кроме того, враг осознавал, что осенью и зимой мы прикрывали объекты энергетики, концентрируя вокруг них ПВО. А весной Украина определила другие приоритеты для защиты, и, возможно, именно поэтому враг прибегнул к обстрелам энергетики Украины именно весной", – предположил Александр Мусиенко.

Обратите внимание! В ближайшие недели россияне будут пытаться наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По мнению офицера ВСУ Тараса Березовца, украинцам нужно готовиться к возможным отключениям света. Стоит иметь под рукой генераторы или павербанки на случай длительного отключения электроэнергии.

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