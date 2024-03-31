Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что именно во время обстрела Киева россияне сконцентрировали большое количество сил и средств, чтобы пройти нашу ПВО. Однако в остальных обстрелах удары были разбросаны по территории Украины.
К теме Мы уже видели Каховскую ГЭС, – экс-министр энергетики оценил угрозу от ударов России по ГЭС
Демонстрация эскалации
В то же время все последние атаки свидетельствуют об очередном витке эскалации. Речь идет в частности об ударах по ДнепроГЭС и Каневской ГЭС.
Ранее Россия не наносила ударов по этим объектам, а сейчас это делает. К тому же она пытается ударить по газовым хранилищам в западных областях (и не только) Украины. Это как раз демонстрация эскалации конфликта, того, что у них есть еще сила, мощь и средства,
– объяснил он.
Также враг хочет ответить Украине на то, что она запускает дроны по российским НПЗ, показав, что имеет больше возможностей.
Ждут реакции
В то же время россияне хотят проверить, как на это будут реагировать Европа и Запад в целом.
Они могут отреагировать таким образом, чтобы дать Украине больше оружия, в частности дальнобойных ракет, систем ПВО, а также снять условные барьеры по ударам, вероятно, по территории России. Запад может и вовсе спокойно отреагировать. Россия проверяет это, а также реакцию на то, что их ракета залетит на территорию Польши или дрон – в Румынию. В этом есть определенное изменение тактики,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Враг в частности анализирует различные источники информации, и он не мог не обратить внимания на публикации в западных СМИ о том, что Украина на конец марта может столкнуться с критической нехваткой ракет ПВО.
"Также они следили за маневрированием украинских систем ПВО, которая прикрывает линию обороны. Кроме того, враг осознавал, что осенью и зимой мы прикрывали объекты энергетики, концентрируя вокруг них ПВО. А весной Украина определила другие приоритеты для защиты, и, возможно, именно поэтому враг прибегнул к обстрелам энергетики Украины именно весной", – предположил Александр Мусиенко.
Россияне 31 марта снова ударили по энергетике Украины
- Ночью противник совершил комбинированную атаку, запустив "Шахеды" и крылатые ракеты.
- В частности, в результате ракетных ударов на Львовщине обесточен один населенный пункт. Сейчас все потребители запитаны.
- Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Львовщине, в который пытались попасть также 24 и 29 марта. Из-за удара, к сожалению, погиб один человек. Также разрушено админздание.
- Кроме того, противник обстрелял один из газовых объектов во Львовской области. По предварительной информации, в результате удара также есть погибший.
- В то же время 31 марта россияне атаковали несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. Это привело к краткосрочному отключению ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей Одессы от общей энергосистемы. Постепенно электроснабжение восстанавливается. Кроме того, в регионе введены аварийные отключения света.