Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що саме під час обстрілу Києва росіяни сконцентрували велику кількість сил та засобів, щоб пройти нашу ППО. Проте у решті обстрілів удари були розкидані по території України.

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Демонстрація ескалації

Водночас всі останні атаки свідчать про черговий виток ескалації. Йдеться зокрема про удари по ДніпроГЕСу та Канівській ГЕС.

Раніше Росія не завдавала ударів по цих об'єктах, а зараз це робить. До того ж вона намагається вдарити по газових сховищах у західних областях (і не тільки) України. Це якраз демонстрація ескалації конфлікту, того, що в них є ще сила, міць та засоби,

– пояснив він.

Також ворог хоче відповісти Україні на те, що вона запускає дрони по російських НПЗ, показавши, що має більше можливостей.

Чекають на реакції

Водночас росіяни хочуть перевірити, як на це будуть реагувати Європа та Захід в цілому.

Вони можуть відреагувати у такий спосіб, щоб дати Україні більше зброї, зокрема далекобійних ракет, систем ППО, а також зняти умовні бар'єри щодо ударів, імовірно, по території Росії. Захід може і взагалі спокійно відреагувати. Росія перевіряє це, а також реакцію на те, що їхня ракета залетить на територію Польщі чи дрон – в Румунію. В цьому є певна зміна тактики,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Ворог зокрема аналізує різні джерела інформації, і він не міг не звернути уваги на публікації у західних ЗМІ про те, що Україна на кінець березня може зіткнутися з критичною нестачею ракет ППО.

"Також вони стежили за маневруванням українських систем ППО, яка прикриває лінію оборони. Крім того, ворог усвідомлював, що восени та взимку ми прикривали об'єкти енергетики, концентруючи довкола них ППО. А навесні Україна визначила інші пріоритети для захисту, і, можливо, саме тому ворог вдався до обстрілів енергетики України саме навесні", – припустив Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу! У найближчі тижні росіяни намагатимуться завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. На думку офіцера ЗСУ Тараса Березовця, українцям потрібно готуватись до можливих відключень світла. Варто мати під рукою генератори або павербанки на випадок тривалого відключення електроенергії.

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