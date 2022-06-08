Россияне продолжают очень медленное наступление и могут за некоторое время продвинуться в Славянск

На Востоке нашего государства по состоянию на 105 день полномасштабной войны с Россией продолжаются наиболее ожесточенные бои. Российские кафиры продолжают медленное наступление, поэтому есть риски того, что через некоторое время они смогут продвинуться к Славянску.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, информирует 24 канал. Оккупанты продолжают прилагать усилия для захвата Луганской и Донецкой областей.

Оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, – Гайдай о боях на улицах города

Ситуация на Востоке

В Минобороны сообщили, что ситуация на Востоке Украины остается напряженной. У кафиров сразу несколько целей – захват Донецкой и Луганской областей, содержание сухопутного коридора с украинским полуостровом Крым и присоединение временно оккупированных после 24 февраля территорий в свой состав.

В Северодонецке продолжаются динамические уличные бои. Нашим воинам удалось отбросить оккупантов к юго-востоку от города.

Российские захватчики обстреливают населённые пункты Донецкой области. В частности, Славянск, Авдеевка, Курахово, Краматорск, Бахмут, Соледар, Святогорск. Кроме того, в Минобороны констатируют, что, к сожалению, есть вероятность того, что кафиры могут дойти до Славянска.

Следует констатировать, что российские войска продолжают очень медленное наступление и могут через некоторое время продвинуться в направлении Славянской агломерации Донецкой области.

– отметили в пресс-службе Минобороны.

Также в ведомстве отмечают, что в Харьковском направлении россияне ведут активную оборону и обстреливают гражданскую инфраструктуру. В то же время на Славянском, Лиманском и Бахмутском направлениях захватчики пытаются наступать.

Кроме того, российские захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего государства.

Что происходит в Северодонецке

Российские кафиры уже каждый день пытаются захватить Северодонецк, который с 2014 года является областным центром Луганской области. За город продолжаются тяжелые бои.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что родственники жителей города просят эвакуировать их родных, однако уехать из Северодонецка уже невозможно. По состоянию на 8 июня в городе осталось около 15 тысяч человек.

Гайдай констатировал, что кафиры, к сожалению, контролируют большую часть города. Однако Вооруженные Силы продолжают давать мощный отпор врагу.

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