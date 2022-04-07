Об этом вечером 7 апреля сообщили в Генштабе ВСУ. Там объяснили, что российские захватчики все еще наносят ракетно-бомбовые удары.

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Оккупанты перебрасывают оружие в Бердянск

Противник ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. "Для переброски вооружения, военной техники и личного состава оккупанты используют порт в Бердянске", — отметили в Генштабе.

Справка. К сожалению, накануне оккупанты вывесили в Бердянске российский флаг. Сам город находится под временным контролем россиян.

Ранее вражеский флот понес там потери

В конце марта наши защитники уничтожили в порту Бердянска российский десантный корабль "Саратов". Благодаря своим разведывательным возможностям Украина попала в нужный момент, чтобы нанести судну максимальный ущерб. Оно, к слову, могло перевозить до 400 десантников. Другие вражеские корабли – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.

Ситуация в Запорожской области на 7 апреля: смотрите видео