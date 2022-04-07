Про це ввечері 7 квітня повідомили у Генштабі ЗСУ. Там пояснили, що російські загарбники все ще завдають ракетно-бомбових ударів.

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Окупанти перекидають зброю у Бердянськ

Противник веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. "Для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу окупанти використовують порт у Бердянську", – зазначили у Генштабі.

Довідка. На жаль, напередодні окупанти вивісили у Бердянську російський прапор. Саме місто перебуває під тимчасовим контролем росіян.

Раніше ворожий флот зазнав там втрат

Наприкінці березня наші захисники знищили у порту Бердянська російський десантний корабель "Саратов". Завдяки своїм розвідувальним можливостям Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати судну максимальної шкоди. Воно, до слова, могло перевозити до 400 десантників. Інші ворожі кораблі – "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" – отримали пошкодження.

Ситуація у Запорізькій області станом на 7 квітня: дивіться відео