Про це ввечері 7 квітня повідомили у Генштабі ЗСУ. Там пояснили, що російські загарбники все ще завдають ракетно-бомбових ударів.
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Окупанти перекидають зброю у Бердянськ
Противник веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. "Для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу окупанти використовують порт у Бердянську", – зазначили у Генштабі.
Раніше ворожий флот зазнав там втрат
Наприкінці березня наші захисники знищили у порту Бердянська російський десантний корабель "Саратов". Завдяки своїм розвідувальним можливостям Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати судну максимальної шкоди. Воно, до слова, могло перевозити до 400 десантників. Інші ворожі кораблі – "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" – отримали пошкодження.
Ситуація у Запорізькій області станом на 7 квітня: дивіться відео