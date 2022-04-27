Россияне продолжают распространять фейки о якобы "распаде Украины из-за действий Запада"

Россияне чуть ли не каждый день придумывают новые фейки об Украине, чтобы оправдать свои преступные действия. Они снова начали заявлять о том, что Украина вроде бы распадется, и виноват в этом Запад.

О новом фейковом вбросе россиян рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко во время брифинга, передает 24 канал.

К теме Сообщения врага об уничтожении офицеров ВСУ является очередным фейком, – Гайдай

По его словам, фейками переполнено новое интервью секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который ранее 10 лет возглавлял ФСБ.

Лещенко говорит, что Патрушев заявил, что якобы мотив войны России против Украины является "разгром нацизма, который создал Запад на границе с Россией".

Советник главы ОП подчеркнул, что это типичная пропаганда официальных лиц России, которые придумали себе угрозу, а теперь с ней борются. Хотя в действительности они просто хотят уничтожить украинскую государственность.

Кстати, в том же интервью Патрушев говорит, что результатом нынешней политики Запада и подконтрольного ей киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств.

– отметил Лещенко.

По его словам, россияне продолжают запугивание и распространяют свой тезис о "распаде Украины". Они ужесточают российскую пропаганду до 9 мая.

"Патрушев не впервые распространяет фейковые тезисы о войне в Украине. Ранее он говорил о том, что вроде бы они "нашли на территории Украины биологическое оружие". Но это было опровергнуто самими российскими биологами", – добавил Лещенко.

Брифинг Сергея Лещенко о фейках россиян за 27 апреля:



Кстати, российские пропагандисты продолжают распространять выдумки, чтобы дискредитировать Украину в глазах мира и самих россиян. В частности, они до сих пор говорят о так называемых неонацистах, которые прикрываются пенсионерами как живым щитом.