Россияне продолжают уничтожать Мариуполь из всех видов оружия, кроме ядерного, – Арестович

Отважная оборона Мариуполя нашими героями продолжается. Враг стирает город с лица земли и бьет со всего возможного оружия, но взять его полностью под свой контроль все равно не может.

Несмотря на все попытки россиян захватить Мариуполь, им не удается. Враг бросает в бой большие силы и применяет по городу все возможное вооружение.

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Россияне используют все имеющееся оружие

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, оккупанты бьют по "Азовстали" из всех видов оружия, которое имеют, кроме ядерного.

Наземное оружие, артиллерия, авиация, дальняя авиация, наземный штурм, пытаются во что бы то ни стало продвинуться вперед,

– рассказал Арестович.

Также он добавил, что Украина предложила оккупантам сохранить какое-либо лицо и организовать в Мариуполе перемирие, гуманитарный коридор и переговоры делегаций у стен "Азовстали" о прекращении войны и даже готовности обменять на город всех российских солдат, которые есть у нас в плену. Оккупанты на это предложение не дали никакого ответа.

Оборона города очень тяжела. Наши герои делают вылазки и жгут технику оккупантов, но продолжительность таких действий под большим вопросом.

Поэтому все будет зависеть от мировых лидеров, как они примут участие в разблокировании Мариуполя. Будем надеяться, что все будет хорошо,

– добавил Арестович.

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