Россияне продолжают заниматься пропагандой: ситуация на Донбассе 1 апреля

Генштаб ВСУ опубликовал очередное сведение по актуальной ситуации на фронте 1 апреля. На временно оккупированных территориях Донбасса враг, в частности, проводит пропагандистские мероприятия.

Жертвами роспропаганды на этот раз стали малоимущие жители Станицы Луганской. Кроме того, в Счастье Луганской области оккупанты безуспешно пытаются восстановить собственноручно уничтоженную инфраструктуру.

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Ситуация на Донбассе 1 апреля

Во временно оккупированном Счастье, что в Луганской области, враг пытается возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате активных боевых действий. Однако оккупанты до сих пор не могут этого сделать, поскольку квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

Кроме того, в Станице Луганской захватчики пытаются проводить пропагандистские мероприятия. По данным Генштаба ВСУ, работники так называемой оккупационной "администрации" нацелились на малообеспеченные семьи, состоящие на учете в украинских социальных службах. Таким гражданам Украины под оккупацией враг раздает так называемую "гуманитарную помощь".

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