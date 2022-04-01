Жертвами роспропаганди цього разу стали малозабезпечені мешканці Станиці Луганської. Крім того, у Щасті Луганської області окупанти безуспішно намагаються відновити власноруч знищену інфраструктуру.

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У тимчасово окупованому Щасті, що на Луганщині, ворог намагається відновити роботу теплоелектростанції, що зазнала значних пошкоджень унаслідок активних бойових дій. Однак окупанти досі не можуть цього зробити, оскільки кваліфіковані фахівці залишили населений пункт.

Крім того, у Станиці Луганській загарбники намагаються проводити пропагандистські заходи. За даними Генштабу ЗСУ, працівники так званої окупаційної "адміністрації" націлились на малозабезпечені сім'ї, що перебувають на обліку в українських соціальних службах. Таким громадянам України під окупацією ворог роздає так звану "гуманітарну допомогу".

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