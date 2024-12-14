Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор ситуации на нескольких ключевых участках фронта Института изучения войны (ISW) по состоянию на 14 декабря.

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Курская область

Российские войска продолжают попытки наступления на главном украинском выступлении в Курской области, однако существенного прогресса им достичь не удалось. По информации российских милблогеров, войска РФ якобы продвинулись вблизи населенных пунктов Николаево-Дарьино, Мартыновка и Куриловка. Однако ISW не может подтвердить эти заявления.



Боевые действия на Курщине продолжаются / Инфографика ISW

В ответ на российские атаки украинские силы провели контратаку у Черкасской Конопельки, нанеся удар по вражеским позициям. Российские войска также активизировали действия в других районах – вблизи Новоивановки, Свердликово и вдоль реки Псел, но их продвижение остаются минимальными.

Донецкая область

В районе Покровска российские войска провели несколько наступательных операций и достигли определенных успехов. Геолокационные кадры подтверждают, что российские силы закрепились в южной Лисовке и западном Пушкино. Однако информация о продвижении к Новотроицкому, Шевченко и другим населенным пунктам пока не нашла подтверждения.



Ситуация вблизи Покровска сложная / Инфографика ISW

Украинские силы продолжают наносить удары по позициям противника. В частности, российские милблогеры сообщают о контратаках ВСУ в районах Новотроицкого и Шевченко.

Угледар

Российские войска активизировали боевые действия к северо-западу от Угледара, в частности в районах Успеновки и Гановки. Зафиксированные геолокационные данные свидетельствуют о продвижении российских подразделений в центральную часть этих населенных пунктов, а также о боях вблизи Веселого Гая и Трудового.



Оккупанты продвигаются возле Угледара / Инфографика ISW

Несмотря на это, украинские силы на "Хортице" опровергли заявления о якобы окружении подразделений ВСУ. Они продолжают держать оборону и принимают меры для недопущения окружения.

Общие потери противника

Российские войска пытаются закрепиться в Торецке, действуя небольшими группами, однако несут значительные потери в боях с украинскими подразделениями.