Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд ситуації на кількох ключових ділянках фронту Інситуту вивчення війни (ISW) станом на 14 грудня.
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- Курська область
Російські війська продовжують спроби наступу на головному українському виступі в Курській області, однак суттєвого прогресу їм досягти не вдалося. За інформацією російських мілблогерів, війська РФ нібито просунулися поблизу населених пунктів Миколаєво-Дар′їно, Мартинівка та Куриловка. Проте ISW не може підтвердити ці заяви.
Бойові дії на Курщині тривають / Інфографіка ISW
У відповідь на російські атаки українські сили провели контратаку біля Черкаської Конопельки, завдавши удару по ворожих позиціях. Російські війська також активізували дії в інших районах – поблизу Новоіванівки, Свердліково та вздовж річки Псел, але їх просування залишаються мінімальними.
- Донеччина
У районі Покровська російські війська провели кілька наступальних операцій і досягли певних успіхів. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські сили закріпилися в південній Лисівці та західному Пушкіному. Однак інформація про просування до Новотроїцького, Шевченка та інших населених пунктів поки не знайшла підтвердження.
Ситуація поблизу Покровська складна / Інфографіка ISW
Українські сили продовжують завдавати ударів по позиціях противника. Зокрема, російські мілблогери повідомляють про контратаки ЗСУ в районах Новотроїцького та Шевченка.
- Вугледар
Російські війська активізували бойові дії на північний захід від Вугледара, зокрема в районах Успенівки та Ганівки. Зафіксовані геолокаційні дані свідчать про просування російських підрозділів до центральної частини цих населених пунктів, а також про бої поблизу Веселого Гаю та Трудового.
Окупанти просуваються біля Вугледара / Інфографіка ISW
Попри це, українські сили на "Хортиці" спростували заяви про нібито оточення підрозділів ЗСУ. Вони продовжують тримати оборону та вживають заходів для недопущення оточення.
- Загальні втрати противника
Російські війська намагаються закріпитися в Торецьку, діючи невеликими групами, проте зазнають значних втрат у боях із українськими підрозділами.