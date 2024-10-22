Об этом говорится в актуальном обзоре Институт изучения войны (ISW) по состоянию на 22 октября.

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Ситуация на Курщине

Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские военные продвинулись в западной части Новоивановки (юго-восток от Коренево).



ВСУ продвинулись в Курской области / Карта ISW

Российские милблогеры писали, что украинские силы пытались пересечь границу в районе Вольфино и развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленькое-Никольский, где начали атаку тактическими группами механизированных рот.

Как сообщается, российские источники пытаются объяснить медленный прогресс своих военных операций в Курской области, характеризуя этот регион как особенно сложный, согласно аналитикам Института изучения войны (ISW). Командир чеченского спецподразделения "Ахмат" утверждает, что бои в Курской области являются чрезвычайно ожесточенными, называя ее самой сложной линией фронта во всем конфликте.

Вот – Харьковшина

20 и 21 октября российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова, в частности в районе Волчанска и Липцов. Однако, по сообщениям, никаких подтвержденных успехов в этих боях они не получили.

Вот – Луганская область

Российские войска продвинулись на запад от Кременной в рамках наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная. На геолокационных снимках, обнародованных 21 октября, зафиксировано, как украинские войска успешно отражают механизированную атаку российского взвода, в состав которого входило не менее трех бронированных машин. Это произошло во время продвижения российских войск на восток от Тернового.

Российские войска продолжили наступательные операции:

к северу от Купянска в районе Голубовки;

на восток от Купянска в районе Петропавловки;

на юго-восток от Купянска в районе Кругляковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосиново и Песчаного;

на запад от Сватово в районе Вишневого;

на юго-запад от Сватово в районе Ямполовки, Грековки и в направлении Новомихайловки;

на северо-запад от Кременной в районе Новосадово;

на запад от Кременной в районе Заречного и Тернового;

на юго-запад от Кременной в районе Серебрянского леса.

Вот – Донецкая область

21 октября российские войска проводили ограниченные наступательные операции в направлении Северска, но не смогли достичь никакого прогресса. Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска совершили неудачные атаки на нескольких направлениях: на восток от Северска у Верхнекаменского, на юго-восток у Ивано-Дарьевки и на юг у Переездного.

Оккупанты продолжали продвигаться на юг от Часового Яра, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не фиксируют.

Несколько блогеров сообщили, что российские войска продвинулись на один километр к югу от трассы Т0504 Бахмут-Константиновка в направлении Ступочки, расположенной к югу от Часового Яра. Однако аналогично – подтверждений нет. Не достиг враг успехов и на Торецком направлении.

Российские военные подтвердили недавние продвижения в юго-восточном регионе вблизи Покровска. Геолокационные данные, обнародованные 21 октября, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль улицы Лисичанской, расположенной к северо-востоку от Селидово.

Также есть доказательства о перемещении 110-й мотострелковой бригады (51-й САА) на улицу Зеленую в центре Звездного. Поэтому, российские войска, вероятно, пересекли реку Волчья в Звездном и продвигаются в центр поселка, планируя начать наступление в направлении Горняка.

Кроме того, 21 октября российские источники в силовых структурах сообщили кремлевскому информационному агентству ТАСС, что украинские войска начали отходить из Горняка. Однако это не было подтверждено ISW.

Российские войска продвинулись на юго-восток от Курахово во время механизированных атак. Враг продвигается к северу от Константиновки (к юго-востоку от Курахово), а также к югу от Катериновки.

Геолокационные данные, обнародованные 20 октября, указывают на то, что российские войска достигли значительных успехов в дачном массиве к востоку от Курахово. Такое развитие событий свидетельствует о том, что российские войска, возможно, взяли под контроль весь район Максимильяновки.

Южная ось

20 и 21 октября российские войска продолжали наступательные операции вокруг Роботино и на северо-восток в районе Малой Токмачки. В то же время, подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

Кроме того, в эти же дни российские войска начали атаки на востоке Херсонской области, но не достигли ни одного подтвержденного продвижения вперед.