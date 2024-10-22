Про це ідеться в актуальному огляді Інститут вивчення війни (ISW) станом на 22 жовтня.

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Ситуація на Курщині

Геолокаційні кадри свідчать, що українські військові просунулися у західній частині Новоіванівки (південний схід від Коренево).



ЗСУ просунулися в Курській області / Карта ISW

Російські мілблогери писали, що українські сили намагались перетнути кордон у районі Вольфіно і розгорнули додаткові резерви в районі лінії Кругленьке-Нікольскій, де почали атаку тактичними групами механізованих рот.

Як повідомляється, російські джерела намагаються пояснити повільний прогрес своїх військових операцій в Курській області, характеризуючи цей регіон як особливо складний, згідно з аналітиками Інституту вивчення війни (ISW). Командир чеченського спецпідрозділу "Ахмат" стверджує, що бої в Курській області є надзвичайно запеклими, називаючи її найскладнішою лінією фронту в усьому конфлікті.

Вісь – Харківшина

20 та 21 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова, зокрема в районі Вовчанська та Липців. Однак, за повідомленнями, жодних підтверджених успіхів у цих боях вони не здобули.

Вісь – Луганська область

Російські війська просунулися на захід від Кремінної в рамках наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. На геолокаційних знімках, оприлюднених 21 жовтня, зафіксовано, як українські війська успішно відбивають механізовану атаку російського взводу, до складу якого входило щонайменше три броньовані машини. Це відбулося під час просування російських військ на схід від Тернового.

Російські війська продовжили наступальні операції:

на північ від Куп'янська в районі Голубівки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Кругляківки, Колесниківки, Лозової, Новоосинового та Піщаного;

на захід від Сватового в районі Вишневого;

на південний захід від Сватового в районі Ямполівки, Греківки та у напрямку Новомихайлівки;

на північний захід від Кремінної в районі Новосадово;

на захід від Кремінної в районі Зарічного та Тернового;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Вісь – Донецька область

21 жовтня російські війська проводили обмежені наступальні операції в напрямку Сіверська, але не змогли досягти жодного прогресу. Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, російські війська здійснили невдалі атаки на кількох напрямках: на схід від Сіверська біля Верхньокам'янського, на південний схід біля Івано-Дар'ївки та на південь біля Переїзного.

Окупанти продовжували просуватися на південь від Часового Яру, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не фіксують.

Кілька блогерів повідомили, що російські війська просунулися на один кілометр на південь від траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка в напрямку Ступочки, розташованої на південь від Часового Яру. Однак аналогічно – підтверджень немає. Не досяг ворог успіхів і на Торецькому напрямку.

Російські військові підтвердили нещодавні просування у південно-східному регіоні поблизу Покровська. Геолокаційні дані, оприлюднені 21 жовтня, вказують на те, що російські війська просунулися вздовж вулиці Лисичанської, розташованої на північний схід від Селидового.

Також є докази про переміщення 110-ї мотострілецької бригади (51-ї САА) на вулицю Зелену в центрі Зоряного. Тож, російські війська, імовірно, перетнули річку Вовча в Зоряному і просуваються в центр селища, плануючи розпочати наступ у напрямку Гірника.

Крім того, 21 жовтня російські джерела в силових структурах повідомили кремлівському інформаційному агентству ТАСС, що українські війська почали відходити з Гірника. Однак це не було підтверджено ISW.

Російські війська просунулися на південний схід від Курахового під час механізованих атак. Ворог просувається на північ від Костянтинівки (на південний схід від Курахового), а також на південь від Катеринівки.

Геолокаційні дані, оприлюднені 20 жовтня, вказують на те, що російські війська досягли значних успіхів у дачному масиві на схід від Курахового. Такий розвиток подій свідчить про те, що російські війська, можливо, взяли під контроль весь район Максимільянівки.

Південна вісь

20 та 21 жовтня російські війська продовжували наступальні операції навколо Роботиного та на північний схід в районі Малої Токмачки. Водночас, підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Крім того, у ці ж дні російські війська розпочали атаки на сході Херсонської області, але не досягли жодного підтвердженого просування вперед.