Россияне продвигаются на двух направлениях, ситуация в Часовом Яру: карта боевых действий 15 апреля

Российские войска продолжают наступление на нескольких участках фронта. Враг пытается улучшить свое тактическое положение и прорвать оборону украинских войск. За сутки произошло 54 боевых столкновения.

Больше всего атак враг зафиксировано на Новопавловском и Бахмутском направлениях. О ситуации на фронте по состоянию на 15 апреля, активность врага – далее в материале 24 Канала со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, а также аналитиков DeepState и Института изучения войны (ISW).

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Где продвигается враг

По данным ISW, на фронте фиксируется продвижение Сил обороны Украины к югу от Кременной и на юго-запад от оккупированного Донецка, где ВСУ восстановили позиции. Вместе с тем российские захватчики продолжают давить вблизи Часового Яра и на Авдеевском направлении

В DeepState обновили карту боевых действий. Согласно ей, оккупационные войска продвинулись у Часового Яра и Новобахмутовки. Продолжаются бои в районе Бердичев, Часового Яра, Старомайорского и Красногоровки.

Удары врага

В течение суток российские войска нанесли 8 ракетных и 85 авиационных ударов, осуществили 98 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами были населенные пункты Хлебороб Сумской области; Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка и Серебрянское лесничество на Луганщине; Новосадово, Новобахмутовка, Екатериновка, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Нетайлово, Нью-Йорк, Бердичи, Уманское, Семеновка, Яснобродовка, Красногоровка, Водяное, Александрополь, Константиновка, Сторожевое и Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находилось около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клищеевка Донецкой области.

Часов Яр на карте:

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

Новобахмутовка на карте:

На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Красногоровка на карте:

На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки, захватчики совершили 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Удары ВСУ по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по 5 пунктам управления и склада боеприпасов врага.