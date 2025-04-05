Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Deep State обновили карту боевых действий

В субботу, 5 апреля, аналитики DeepState обновили карту боевых действий.

По их данным, российские войска продвинулись в Торецке, Донецкой области.

Справка. 4 апреля на Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Крымского, Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки. Сейчас это направление остается одним из самых горячих на фронте.

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области: смотрите на карте

К тому же оккупационная армия продвинулась в селе Малые Щербаки, что расположено в Запорожской области.

Враг атакует на Запорожье: смотрите на карте

Напомним, ранее аналитики DeepState уже сообщали, что сейчас продолжаются активные бои за Торецк, которые особенно активизировались после того, как россияне перебросили туда дополнительные силы. В частности, враг давит на шахту "Торецкая": ситуация с украинскими позициями и расположением сил остается очень хаотичной.