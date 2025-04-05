Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Deep State оновили карту бойових дій

У суботу, 5 квітня, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

За їхніми даними, російські війська просунулися в Торецьку, що на Донеччині.

Довідка. 4 квітня на Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки. Наразі цей напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.

Російські окупанти просунулися на Донеччині: дивіться на карті

До того ж окупаційна армія просунулася в селі Малі Щербаки, що розташоване в Запорізькій області.

Ворог атакує на Запоріжжі: дивіться на карті

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState вже повідомляли, що наразі тривають активні бої за Торецьк, які особливо активізувалися після того, як росіяни перекинули туди додаткові сили. Зокрема, ворог тисне на шахту "Торецька": ситуація з українськими позиціями та розташуванням сил залишається дуже хаотичною.