Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 6 августа обновил информацию о ситуации на поле боя. Также следить за тем, как меняется линия фронта в Украине можно с помощью онлайн-карты Deep State.

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Где фиксируют продвижение россиян

Так, по данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Желанного, Нью-Йорка, в Железном и Северном. И зашел на окраины Торецка.

Враг продвинулся возле Желанного:

Фиксируют продвижение возле Нью-Йорка:

А также в Желанном:

И Северном:

Продвижение на Торецком направлении

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в обзоре о продвижении врага на Торецком направлении.

Отмечают, что российские оккупационные войска продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра в Донецкой области.

Геолокационные кадры свидетельствуют, что войска России продвинулись к улице Космонавтов в центре Дружбы. Кроме того, россияне продвинулись на запад через улицу Школьную и через улицу Центральную в западной окраине Северного.

Часов Яр на карте:

Ситуация на фронте