Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 6 августа обновил информацию о ситуации на поле боя. Также следить за тем, как меняется линия фронта в Украине можно с помощью онлайн-карты Deep State.

Смотрите также Более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 6 августа

Где фиксируют продвижение россиян

Так, по данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Желанного, Нью-Йорка, в Железном и Северном. И зашел на окраины Торецка.

Враг продвинулся возле Желанного:

Фиксируют продвижение возле Нью-Йорка:

А также в Желанном:

И Северном:

Продвижение на Торецком направлении

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в обзоре о продвижении врага на Торецком направлении.

Отмечают, что российские оккупационные войска продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра в Донецкой области.

Геолокационные кадры свидетельствуют, что войска России продвинулись к улице Космонавтов в центре Дружбы. Кроме того, россияне продвинулись на запад через улицу Школьную и через улицу Центральную в западной окраине Северного.

Часов Яр на карте:

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. Волчанск на карте:

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции ВСУ. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки. Стельмаховка на карте:

На Лиманском направлении войска ВСУ отбили десять атак оккупантов неподалеку Макеевка, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу. Макеевка на карте:

На Северском направлении Силами обороны также отражено 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил четыре штурма позиций ВСУ неподалеку Водяного и Раздольного Донецкой области.

На Ореховском направлении войска отбили одну атаку противника в направлении Роботино, враг успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отбили шесть атак россиян.