Так, по данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Желанного, Нью-Йорка, в Железном и Северном. И зашел на окраины Торецка.
Враг продвинулся возле Желанного:
Фиксируют продвижение возле Нью-Йорка:
А также в Желанном:
И Северном:
Продвижение на Торецком направлении
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в обзоре о продвижении врага на Торецком направлении.
Отмечают, что российские оккупационные войска продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра в Донецкой области.
Геолокационные кадры свидетельствуют, что войска России продвинулись к улице Космонавтов в центре Дружбы. Кроме того, россияне продвинулись на запад через улицу Школьную и через улицу Центральную в западной окраине Северного.