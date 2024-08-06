Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 серпня оновив інформацію про ситуацію на полі бою. Також стежити за тим, як змінюється лінія фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State.

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Де фіксують прсування росіян

Так, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Желанного, Нью-Йорка, в Залізному та Північному. І зайшов на околиці Торецька.

Ворог просунувся біля Желанного:

Фіксують просування біля Нью-Йорка:

А також в Залізному:

Та Північному:

Просування на Торецькому напрямку

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в огляді про просування ворога на Торецькому напрямку.

Зазначають, що російські окупаційні війська продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру на Донеччині.

Геолокаційні кадри свідчать, що війська Росії просунулися до вулиці Космонавтів у центрі Дружби. Окрім того, росіяни просунулися на захід через вулицю Шкільну та через вулицю Центральну в західній околиці Північного.

Часів Яр на карті:

Ситуація на фронті