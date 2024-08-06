Так, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Желанного, Нью-Йорка, в Залізному та Північному. І зайшов на околиці Торецька.
Ворог просунувся біля Желанного:
Фіксують просування біля Нью-Йорка:
А також в Залізному:
Та Північному:
Просування на Торецькому напрямку
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в огляді про просування ворога на Торецькому напрямку.
Зазначають, що російські окупаційні війська продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру на Донеччині.
Геолокаційні кадри свідчать, що війська Росії просунулися до вулиці Космонавтів у центрі Дружби. Окрім того, росіяни просунулися на захід через вулицю Шкільну та через вулицю Центральну в західній околиці Північного.