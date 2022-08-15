россии прогнозируют провал на Донбассе: как кремль будет объяснять это россиянам

россияне не определяли временные рамки в этой войне, но рассчитывали на блиц-криг. Очевидно, что они не желали затяжной войны, но получили ее.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, если оккупанты не смогут захватить Донетчину, то они будут использовать "пластинку" о том, что Россия воюет едва ли не с НАТО.

Читайте также Россия готовит псевдореферендум на Донбассе, но его оттягивают из-за неудач на фронте, – разведка

По моему мнению, ситуация будет развиваться следующим образом: россияне будут пытаться рассказывать о том, как они "почти победили" и всех "спасли", а у Украины есть оружие и поддержка – следовательно, мы воюем со всем альянсом, а значит, нужно бросить еще больше сил,

– говорит Александр Мусиенко.

По его словам, вероятно, россияне будут устраивать провокации или теракты, инспирированные российскими спецслужбами. Это нужно для того, чтобы подогревать истерию внутри самой России.

Что планирует Россия в войне с Украиной

Также Мусиенко убежден, что Россия не готовится к сворачиванию или прекращению войны с нами, яркое подтверждение – кафиры собирают новые БТГ.

"Раньше, в армию оккупантов было немало желающих, но сейчас все изменилось. За полгода полномасштабной агрессии россия начала скрытую мобилизацию в санкт-петербурге и в москве, а это свидетельствует о том, что у нее очень большие проблемы с ресурсом ", – отмечает специалист.

Все эти действия свидетельствуют о том, что враг готовится и пытается укомплектовать свои войска любым способом и уже не считается, что недовольные могут сжечь военкомат или выйти на площади с протестами.

Детальнее о планах и перспективах россиян в войне против Украины: смотрите видео