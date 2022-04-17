Россияне прорываются с оккупированных территорий Луганщины, – военный корреспондент

Ситуация на Донбассе – стабильно напряженная. Оккупанты пытаются оцепить украинские Вооруженные Силы. Для этого враги пытаются зайти через оккупированные территории Луганской области, однако ВСУ дают им отпор.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный корреспондент Евгений Назаренко. Он видел, какая сейчас ситуация на Донбассе своими глазами.

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"Оккупанты прорываются со временно оккупированной территории Луганщины, в частности из города Счастье к Северодонецку и Рубежному. Я там был позавчера (15 апреля – 24 канал), ситуация довольно тяжелая", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что враги постоянно наносят туда удары, как артиллерией, так и авиацией. Из-за этого города Рубежное уже фактически не осталось, оккупанты уничтожили его полностью.

По словам Назаренко, в черте города есть линия обороны, где расположены позиции украинской, а также вражеской армии.

Похожая ситуация в Марьянке и Попасной. Как объяснил военный корреспондент, там не осталось уцелевшего здания, города превратились в руины. Однако Вооруженные Силы Украины держат оборону, хотя оккупанты пытаются заходить.

"Никакого успеха российские войска не имеют на Донбассе", – резюмировал Назаренко.