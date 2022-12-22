Россияне иногда прорываются на окраину Бахмута, но ВСУ выбивают их, – Череватый

Российские захватчики уже несколько месяцев бросают свои силы на захват Бахмута в Донецкой области. Переломного успеха оккупанты не имеют.

Прорыв украинской обороны также нет, а это предусматривает любая серьезная наступательная операция. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Россияне могут прорываться на окраине

По словам Череватого, локальные движения или изгибы в определенную сторону фронта бывают.

Их группы иногда прорывались на окраине Бахмута, но они были оттуда выбиты. Было видео, когда наш легендарный десант просто их уничтожал,

– рассказал спикер.

Это происходило благодаря помощи британской бронетехники.

Оборону враг не прорывает

Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении и всего на Восточном фронте есть 2 постоянных фактора:

оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ и наступать дальше.

ежедневно русская армия несет невероятные потери, как для армии 21 века.

Бахмут держится

Президент Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США 21 декабря, рассказал о ситуации под Бахмутом. С мая россияне пытаются захватить город, но он стоит. Украинские защитники держатся.

Кроме того, Зеленский вручил конгрессменам знамя, которое ему передали защитнику Бахмута.