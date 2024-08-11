Танк уже очень трудно найти: что придумывают россияне, чтобы спастись от FPV-дронов

Украинские FPV-дроны это огромная проблема для врага на фронте. Беспилотники наделали оккупантам огромной беды. На любой дороге в 7 –10 километрах от линии боевого соприкосновения через каждые 50 метров есть что-то сожженное.

Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов. Сейчас враг придумывает новые способы, чтобы противодействовать работе украинских беспилотников.

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Что придумывают россияне для противодействия FPV-дронам

Все дороги на подступах благодаря FPV-дронам превратились в дороги смерти, где на российских захватчиков охотятся так называемые аналоги противотанковой управляемой ракеты.

Однако если ПТРК работает в диапазоне 3,5 километра, то дроны залетают на развязку Ясиноватая – Донецк – Авдеевка это 22 километра,

– отметил Фирсов.

По его словам, сейчас украинским подразделениям стало труднее работать, ведь если полгода назад в целях были танки, самоходные артиллерийские установки, МТЛБ, то сейчас их стало меньше.

Танк вообще очень трудно найти, но стало очень много мотоциклов, мопедов, багги, гольф-каров и тому подобное. Враг это намеренно сделал, потому что FPV-дронами мы его допекли,

– сказал главный сержант роты ударных БпЛА.

Кроме того, противник изобретает различные способы, чтобы избежать поражения FPV-дроном. У россиян появились смартчасы с системой, которая анализирует частоты, и если видит, что рядом FPV-дрон, то оповещает, что пехоте надо бежать. Они останавливаются и бегут в лесопосадку.

90% случаев, когда ты летишь на FPV-дроне за 300 метров оккупанты останавливаются и выбегают. Из-за этого по врагу стало труднее попадать,

– отметил Фирсов.

Кроме того, российские захватчики усилили средства радиоэлектронной борьбы. Сейчас противник вешает так называемую штору, это существенная преграда для видео и пилот не видит, куда он летит.

Тактика противника на фронте

В целом тактика врага на фронте остается неизменной. Она заключается в том, чтобы малыми группами пехоты достигать успеха, но перед этим враг применяет артиллерийскую подготовку и засыпает все авиационными бомбами.

Например, у нас была позиция, это просто блиндажик. Туда прилетел ФАБ-500, но не разорвался. Таких случаев много,

– добавил главный сержант роты ударных БпЛА.

Таким образом россияне понемногу пытаются выбить наших бойцов. За день только по одному направлению россияне могут сбросить около 50 – 70 таких бомб. Психологически украинским военным очень трудно выдержать такое давление.