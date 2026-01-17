Полковник запаса назвал роковую ошибку россиян возле Купянска
- Россияне пытались захватить Купянск без надлежащего плацдарма, что привело к их окружению и методичному уничтожению украинскими войсками.
- Путин до сих пор считает, что Купянск под контролем РФ, не осознавая реальной ситуации.
Россияне провели операцию на правобережье реки Оскол, пытаясь захватить Купянск без создания плацдарма. Генштаб РФ продолжает докладывать о контроле над городом и "режиме зачистки", хотя на самом деле окруженные группы методично уничтожаются.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что уничтожать вражескую живую силу без штурма, позволяя россиянам самим залазить в ловушку, является первоочередной задачей армии в обороне.
Что не учли россияне при штурме Купянска?
В Купянске остались малые группы оккупантов в подвалах и больницах, которых методично обнаруживают ВСУ.
"Россияне нарушив базовые принципы. Чтобы захватить город на правом берегу, надо сначала создать оперативно-тактический плацдарм в несколько раз больше города, понять стратегическую задачу, накачать плацдарм достаточным количеством войск, и только тогда начинать движение на захват", – объяснил Свитан.
У них был только узкий плацдарм возле поселка Двуречное, и желание как можно быстрее отчитаться Путину о взятии ключевого города.
Они провели марш-бросок из Двуречной в Купянск, забежали, воткнули флаг, сфотографировались, отправили Путину отчет о "захвате", но сразу попали под фланговый удар украинских войск, были отрезаны от плацдарма и сейчас блокированы в Купянске, где их методично уничтожают,
– объяснил Свитан.
Почему Путин до сих пор считает, что Купянск под контролем РФ?
Российские генералы должны показывать Путину хоть что-то, поэтому сообщают об уничтожении переправы через Оскол.
"Хотя если Купянск якобы захвачен, зачем разрушать переправу? Куча несоответствий, которые не доходят до Путина через фильтры – ему нарисовали картину о захвате Купянска, и он до сих пор живет в парадигме, что город под контролем россиян, а украинские войска окружены в котле", – заметил Свитан.
Украинские войска на Купянском направлении справились с задачей – генерал Михаил Драпатий руководил направлением, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продемонстрировал оперативно-тактические знания и профессиональные возможности.
Россияне не могут наладить логистику через Оскол, а через Днепр – авиация раздолбала бы все переправы мгновенно,
– сказал Свитан.
Что известно о потерях врага на фронте?
- Российские войска понесли в 27 раз большие потери, чем Силы обороны Украины во время боев за Купянск.
- Десантники 79-й ОДШБр уничтожили здание в Мирнограде, в котором находился враг.
- По информации Генерального штаба ВСУ, 16 января потери российской армии составили 1130 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 1 225 590 военных и 11 566 танков.