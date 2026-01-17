Полковник запаса назвал роковую ошибку россиян возле Купянска

Россияне провели операцию на правобережье реки Оскол, пытаясь захватить Купянск без создания плацдарма. Генштаб РФ продолжает докладывать о контроле над городом и "режиме зачистки", хотя на самом деле окруженные группы методично уничтожаются.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что уничтожать вражескую живую силу без штурма, позволяя россиянам самим залазить в ловушку, является первоочередной задачей армии в обороне.

Что не учли россияне при штурме Купянска?

В Купянске остались малые группы оккупантов в подвалах и больницах, которых методично обнаруживают ВСУ.

"Россияне нарушив базовые принципы. Чтобы захватить город на правом берегу, надо сначала создать оперативно-тактический плацдарм в несколько раз больше города, понять стратегическую задачу, накачать плацдарм достаточным количеством войск, и только тогда начинать движение на захват", – объяснил Свитан.

У них был только узкий плацдарм возле поселка Двуречное, и желание как можно быстрее отчитаться Путину о взятии ключевого города.

Они провели марш-бросок из Двуречной в Купянск, забежали, воткнули флаг, сфотографировались, отправили Путину отчет о "захвате", но сразу попали под фланговый удар украинских войск, были отрезаны от плацдарма и сейчас блокированы в Купянске, где их методично уничтожают,

– объяснил Свитан.

Почему Путин до сих пор считает, что Купянск под контролем РФ?

Российские генералы должны показывать Путину хоть что-то, поэтому сообщают об уничтожении переправы через Оскол.

"Хотя если Купянск якобы захвачен, зачем разрушать переправу? Куча несоответствий, которые не доходят до Путина через фильтры – ему нарисовали картину о захвате Купянска, и он до сих пор живет в парадигме, что город под контролем россиян, а украинские войска окружены в котле", – заметил Свитан.

Украинские войска на Купянском направлении справились с задачей – генерал Михаил Драпатий руководил направлением, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продемонстрировал оперативно-тактические знания и профессиональные возможности.

Россияне не могут наладить логистику через Оскол, а через Днепр – авиация раздолбала бы все переправы мгновенно,

– сказал Свитан.

Что известно о потерях врага на фронте?