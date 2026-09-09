Россияне атаковали контрольно-пропускной пункт на границе с Молдовой

Ночью Россия атаковала международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Староказаче" на границе с Молдовой. К сожалению, есть жертвы.

Дроны попали по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, возникли пожары. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Каковы последствия атаки на КПП "Староказаче"?

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения, находившиеся у пункта пропуска.

В ОВА уточнили, что два человека погибли, трое пострадали. Еще 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние.

Оформление граждан и транспортных средств на этом направлении границы временно приостановлено. О ситуации проинформирована молдавская сторона.

Последствия атаки на КПП / Фото ОВА

Справка: КПП "Староказаче" расположен в Одесской области, в Белгород-Днестровском районе, примерно в 6 километрах от села Старокозаче, на автомобильной дороге Р-72 "Староказаче – Белгород-Днестровский".

Стоит отметить, что КПП на границе с Молдовой не в первый раз становятся целями российских атак.

Так, 25 августа оккупанты повредили инфраструктуру международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулкенешть" на украинско-молдавской границе. Из-за повреждений работу пункта пропуска временно приостанавливали.

В ночь на 21 августа Россия атаковала КПП "Табаки" на границе с Молдовой. В результате обстрела повреждены здания и конструкции пункта пропуска.

Россияне наносят удары и по КПП на границе с Румынией. Так, в ночь на 6 сентября Россия атаковала пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесщины. Из-за атаки пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией временно приостановил работу.