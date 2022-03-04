Россияне провели денацификацию IKEA

Невероятные очереди в российских магазинах IKEA доказывают, что население этой страны – рабы собственных желудков. Путин достиг своей цели и создал нацию послушных идиотов.

Ну, вот это, может быть, самая жуткая новость из России.

Важно На всех россиянах лежит ответственность за пролитую украинскую кровь и украинские страдания

IKEA как индикатор

Столпотворения в магазинах IKEA. Потому что завтра она из России уйдет. В знак протеста против агрессии.

И вот надо бежать, затовариваться полочками, корзиночками и ёршиками. Это же самое жизненно важное сегодня.

Ершики для мозга

Пусть все горит огнем, но я свое напоследок вынесу. И чистить, чистить этими ёршиками мозг. Вот что было бы и правда неплохо.

Пленные россияне рассказали о своих преступлениях – смотрите видео:

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