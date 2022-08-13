Хотят напугать движение сопротивления, – Хлань о ночных обысках в Херсоне

российские убийцы устраивают обыски во временно оккупированном Херсоне и области. Они ночью похищают людей из домов.

Об этом для 24 канала рассказал Сергей Хлань – военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета. Он отметил, что об обысках сообщали и в ночь с 12 на 13 августа.

К теме Оккупанты на Херсонщине ходят с проверками по квартирам даже ночью

"россияне врывались в дома обычных людей, начинали искать все, что может свидетельствовать о любой деятельности или контактах со Службой безопасности Украины или с партизанским движением. То есть оккупанты таким образом запугивают, называют это фильтрационными действиями, чтобы люди боялись сотрудничать с движением сопротивления", – сказал Хлань.

россияне шантажируют людей

Депутат подчеркнул, что движение сопротивления в Херсонской области только усиливается, несмотря на ярость оккупантов. Партизаны противодействуют распространению российских паспортов и пропаганде захватчиков.

оккупанты принесли на нашу родную землю разрушение, насилие. Партизанское движение предупреждает, что все, кто будет сотрудничать с россиянами и будет приходить на их мероприятия, будут преступниками,

– заявил Хлань.

Он добавил, что захватчики заставляют людей получать российские паспорта, доведя их до искусственного голода. Обещают пенсии и зарплату.

Как получают пенсии

В оккупированном Геническом россияне выдавали людям пенсии. Туда приехали люди со всего района. В толпе они затоптали человека до смерти.

Обратите внимание – как может измениться ситуация на фронте: смотрите видео