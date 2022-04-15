Россияне проводят "перепись населения" Мариуполя с последующей "зачисткой неблагонадежных"

В Мариуполе оккупанты проводят "перепись населения". Таким образом они хотят "почистить неблагонадежных".

В то же время всем "благодетелям" оккупанты будут раздавать пропуска. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 15 апреля.

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По предварительным данным, российские захватчики выдавали пропуска, обеспечивающие контроль за выдачей гуманитарной помощи. На самом деле они производили перепись, чтобы обозначить "своих".

Информация о введении пропусков для передвижения по городу находит свое подтверждение. Официальная версия – для обеспечения безопасности и контроля над выдачей гуманитарки. В реальности – проведение переписи населения и зачистка "неблагонадежных",

– пишет Андрющенко.

Данные о жителях оккупанты получали от коллаборантов и предателей. Захватчики владеют базами данных о коммунальщиках, бюджетниках, правоохранителях и составленными списками активистов.

"Чистка" работает таким образом, что коммунальщиков и бюджетников будут оставлять для сотрудничества с властями, а других – арестуют или сделают так, чтобы они исчезли.

"Коммунальщики и бюджетники будут принуждаться к сотрудничеству с оккупационными властями, другие будут арестованы и могут исчезнуть в тюрьмах и концлагерях оккупантов", – говорит советник мэра Мариуполя.

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