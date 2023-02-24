Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он подчеркнул, что западные союзники Украины настроены до конца помогать ей в контрнаступлении.

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Военный заметил, что россияне на востоке попытались осуществить "большое наступление", сопровождавшееся постоянной информационно-психологической работой. В этом чувствуется почерк Валерия Герасимова – создателя гибридной войны.

Но для того, чтобы начать серьезное дополнительное наступление или повторное, россиянам нужно будет провести еще одну дополнительную мобилизацию,

– сказал Тимочко.

Пригожин действует деморализационно

Военнослужащий подчеркнул, что Евгений Пригожин начал "совершать деморализационные вбросы для российского общества", потому что потери, как правило, засекречены с обеих сторон. Пригожин же показал в сети видео с ангарами, заваленными гробами, тела погибших на полях, в ямах.

С другой стороны – Пригожин хочет оправдаться, почему столько его подопечных погибли, не преуспев. Пригожин объяснил это недостаточным обеспечением артиллерийскими снарядами, хотя эту проблему испытывает вся российская армия, заметил Тимочко.

Тимочко о намерениях России: смотреть видео

Россияне пытаются оттянуть контрнаступление Украины

Боец убежден, что россияне могут объявить о повторном контрнаступлении, но украинская армия это учитывает и противодействует. Все западные союзники Украины четко заявили, что делают все со снабжением оружия и техники, чтобы Украина весной смогла перейти в успешное контрнаступление.

История этой войны уже имеет примеры успешного украинского контрнаступления на Киевщине, Херсонщине, Харьковщине и тому подобное, поэтому подобные попытки россиян это лишь попытка оттянуть украинское контрнаступление. Они пытаются не позволить Украине накопить необходимое количество резервов, убежден военный.

Путин пытается удержаться у власти

Тимочко сообщил, что сейчас обороной Восточного направления руководит генерал-полковник Александр Сырский, имеющий опыт успешного контрнаступления в Харьковской и Киевской областях.

Это ситуация, когда Путин начинает играть в поле наших правил. Он понимает, что он сейчас не сможет перетащить войну в закрытую фазу или в фазу окопывания и выжидания. Он понимает, что только движение еще помогает ему удерживаться у власти,

– подчеркнул военнослужащий.

Он убежден, что такими действиями Путин пытается обязать армию воевать. Ведь в армии, заходящей в окопы, в глухую оборону, как правило, начинается деморализация, и у военных командиров появляется множество вопросов к своему командованию, почему происходит именно так.

Сколько еще может мобилизовать Россия