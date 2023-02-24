Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Він наголосив, що західні союзники України налаштовані до кінця допомагати їй у контрнаступі.

Дивіться також Проблеми набрати 500 тисяч осіб не буде, – Буданов про приховану мобілізацію у Росії

Військовий зауважив, що росіяни на сході спробували здійснити "великий наступ", який супроводжувався постійною інформаційно-психологічною роботою. В цьому відчувається почерк Валєрія Герасимова – творця гібридної війни.

Але для того, щоб почати серйозний додатковий наступ або повторний, росіянам потрібно буде провести ще одну додаткову мобілізацію,

– сказав Тимочко.

Пригожин діє деморалізаційно

Військовослужбовець наголосив, що Євгеній Пригожин почав "робити деморалізаційні вкиди для російського суспільства", бо втрати, як правило, засекречені з обох сторін. Натомість Пригожин показав в мережі відео з ангарами, заваленими трунами, тіла загиблих на полях, в ямах.

З іншого боку – Пригожин хоче виправдатися, чому стільки його підопічних загинули, не досягнувши успіху. Пригожин пояснив це недостатнім забезпеченням артилерійськими снарядами, хоча цю проблему відчуває вся російська армія, зауважив Тимочко.

Тимочко про наміри Росії: дивитись відео

Росіяни намагаються відтягнути контрнаступ України

Боєць переконаний, що росіяни можуть оголосити про повторний контрнаступ, але українська армія це враховує і протидіє. Усі західні союзники України чітко заявили, що роблять все з постачанням зброї та техніки, аби Україна навесні змогла перейти в успішний контрнаступ.

Історія цієї війни має вже приклади успішного українського контрнаступу на Київщині, Херсонщині, Харківщині тощо, тому подібні спроби росіян це лише намагання відтягнути український контрнаступ. Вони роблять спробу не дозволити Україні накопичити необхідну кількість резервів, переконаний військовий.

Путін намагається утриматись при владі

Тимочко повідомив, що зараз обороною Східного напрямку керує генерал-полковник Олександр Сирський, який має досвід успішного контрнаступу на Харківщині та Київщині.

Це ситуація, коли Путін починає грати у полі наших правил. Він розуміє, що він зараз не зможе перетягнути війну у закриту фазу, або у фазу окопування і вичікування. Він розуміє, що тільки рух ще допомагає йому утримуватися при владі,

– підкреслив військовослужбовець.

Він переконаний, що такими діями Путін намагається зобов'язати армію воювати. Адже в армії, що заходить в окопи, глуху оборону, як правило, починається деморалізація, і у військових командирів з'являється безліч питань до свого командування, чому відбувається саме так.

Скільки ще може мобілізувати Росія