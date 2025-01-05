Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, подчеркнув, что в Херсонской области продолжается артиллерийская контрбатарейная борьба. Украинские силы с правого берега поражают и уничтожают военные объекты врага.

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Пытаются штурмовать острова

Братчук отметил, что Силы обороны ликвидировали позиции россиян. Также были уничтожены плавсредства, на которых оккупанты планировали форсировать реку Днепр.

Ежедневно лодок у россиян становится меньше, как становится меньше и тех штурмовиков, которые пытаются зайти на наши острова,

– подчеркнул он.

Сейчас россияне пытаются проводить активные действия на 3 островах:

За последние сутки состоялось три штурмовые действия на Казацком и Забоче. Имеем хороший итог этих суток – у врага стало меньше штурмовиков, потому что обычно все они "двухсотые". Некоторые даже не успевают сесть в лодку – ликвидируется на левом берегу,

– отметил Сергей Братчук.

Это, по его словам, является результатом классной работы украинской артиллерии.

Продолжаются обстрелы правобережья

За минувшие сутки россияне в очередной раз нанесли удары по гражданскому населению правого берега Херсонской области. В результате атак 9 человек получили ранения.

Враг продолжает террор и областного центра, и общин, которые расположены вблизи Днепра. Людей там почти не осталось, а против тех, кто там еще проживает, враг применяет как FPV-дроны, так и ударные беспилотники, пытаясь повредить гражданскую инфраструктуру,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

К слову, журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала, что россияне продолжают штурмовать острова на Херсонщине, однако при этом у них есть определенные проблемы. По ее словам, у врага устаревшие карты, однако ситуация на местности значительно изменилась, особенно после подрыва противником плотины Каховской ГЭС. Соответственно изменения есть и в районе островов, и прилегающих территорий, с которыми россияне "до сих пор не могут смириться".