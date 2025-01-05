Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, наголосивши, що у Херсонській області триває артилерійська контрбатарейна боротьба. Українські сили з правого берега уражають та знищують воєнні об'єкти ворога.

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Намагаються штурмувати острови

Братчук зазначив, що Сили оборони ліквідували позиції росіян. Також були знищені плавзасоби, на яких окупанти планували форсувати річку Дніпро.

Щодня човнів у росіян стає менше, як стає менше і тих штурмовиків, які намагаються зайти на наші острови,

– підкреслив він.

Зараз росіяни намагаються проводити активні дії на 3 островах:

За останню добу відбулось три штурмові дії на Козацькому і Забочі. Маємо гарний підсумок цієї доби – у ворога стало менше штурмовиків, тому що зазвичай всі вони "двохсоті". Дехто навіть не встигає сісти у човна – ліквідується на лівому березі,

– наголосив Сергій Братчук.

Це, за його словами, є результатом класної роботи української артилерії.

Продовжуються обстріли правобережжя

За минулу добу росіяни вкотре завдали ударів по цивільному населенню правого берега Херсонської області. Внаслідок атак 9 людей зазнали поранення.

Ворог продовжує терор і обласного центру, і громад, які розташовані поблизу Дніпра. Людей там майже не залишилось, а проти тих, хто там ще проживає, ворог застосовує як FPV-дрони, так і ударні безпілотники, намагаючись пошкодити цивільну інфраструктуру,

– відзначив речник Української добровольчої армії "Південь".

До слова, журналістка з Херсону Євгенія Вірлич розповіла, що росіяни продовжують штурмувати острови на Херсонщині, однак при цьому вони мають певні проблеми. За її словами, у ворога застарілі карти, проте ситуація на місцевості значно змінилася, особливо після підірву противником греблі Каховської ГЕС. Відповідно зміни є і в районі островів, і прилеглих територій, з якими росіяни "досі не можуть змиритися".