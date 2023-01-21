Об этом для 24 Канала рассказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

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"Есть небольшие группы врага, которые действуют на отдельных направлениях, чтобы получить тактические преимущества и улучшить свое расположение. Эти попытки противника контролируем и отражаем. Россияне не добились успеха. В то же время ситуация действительно сложная и возможны определенные обострения", – сообщил спикер.

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Россияне под огневым контролем

Захватчики до сих пор контролируют Кинбурнскую косу в Николаевской области. По словам Ерина, ее освобождение наиболее целесообразно в случае полной деоккупации левого берега. Он отметил, что требуется сухопутный коридор и поддержка территории через сухопутные пути сообщения.

В то же время наши средства поражения держат врага под огневым контролем и, конечно, оккупанты пытаются атаковать и наносить удары, но наши войска проводят мероприятия контрбатарейной борьбы и также поражают противника, – рассказал Ерин.

Он сказал, что украинские военные уничтожают технику, живую силу и склад боеприпасов. В частности, недавно в Херсонской и Запорожье ликвидировали несколько складов врага.

"С этим можно увязать уменьшение активности врага во время ночных обстрелов", – добавил Ерин.

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