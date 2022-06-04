Российские военные продолжают усиливаться и штурмовать населенный пункт. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Важно Бои в Северодонецке и возле Бахмута: в Генштабе назвали самые горячие точки на Донбассе

Оккупанты хотят отрезать Северодонецк

По его словам, враг хотел отрезать город, поэтому обстрелял еще один мост. Бои на улицах Северодонецка продолжаются.

Российские захватчики подкрепляются как могут. В частности, они получили усиление – мобилизационным резервом 2-го армейского корпуса.

ВСУ отбили 9 атак врага

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки, 3 июня, отбили 9 атак противника. Есть у наших защитников и другие успехи:

уничтожили 1 танк;

1 артиллерийскую систему;

6 боевых бронированных машин;

2 специальных бронированных автомобиля;

3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, Силы противовоздушной обороны сбили:

крылатую ракету;

тактический разведывательный БПЛА "Элерон";

2 БПЛА типа "Орлан-10".

Заметим! Оккупанты пытались наступать в направлении Устиновки. Однако, к счастью, им ничего не удалось.

Россияне продолжают обстреливать область

Российские захватчики 3 июня нанесли удар по Горному, что в Луганской области. В результате вражеской атаки погибла женщина вместе с ребенком. Также смертельное ранение получил житель Золотого.

Большое внимание российская армия концентрирует на Северодонецке. Вчера, 3 июня, вражеский снаряд попал в квартиру, где находились мужчина с сыном.

К счастью, отец с сыном, которые находились там, остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка,

– подчеркнул Гайдай.

По информации главы Луганской ОВА, за сутки по меньшей мере по 6 многоэтажек повредили в Северодонецке и Лисичанске.

"В Горном – 8 домов, в Новоивановке – 7, во Врубовке – 6. Есть разрушения жилищного фонда в Метелкино", – добавил Гайдай.

Последствия "русского мира" в Луганской области / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 4 июня

Враг был вынужден вывезти 100 единиц своей техники в Харьковской области. В регионе продолжаются интенсивные бои.

Пыталась росармия штурмовать наших защитников на Славянском направлении, однако безуспешно.

Кроме этого, оккупанты сосредоточивают свои усилия на участке левого берега реки Северский Донец.

Самые ожесточенные бои, как сообщили в Генштабе, сейчас продолжаются в Северодонецке и возле Бахмута.

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