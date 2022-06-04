Російські військові продовжують підсилюватися та штурмувати населений пункт. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Важливо Бої у Сєвєродонецьку і біля Бахмута: у Генштабі назвали найгарячіші точки на Донбасі

Окупанти хочуть відрізати Сєвєродонецьк

За його словами, ворог хотів відрізати місто, тому обстріляв ще один міст. Бої на вулицях Сєвєродонецька продовжують тривати.

Російські загарбники підкріплюються, як можуть. Зокрема вони отримали підсилення – мобілізаційним резервом 2-го армійського корпусу.

ЗСУ відбили 9 атак ворога

Збройні Сили України за минулу добу, 3 червня, відбили 9 атак противника. Мають наші захисники й інші успіхи:

знищили 1 танк;

1 артилерійську систему;

6 бойових броньованих машин;

2 спеціальні броньовані автомобілі;

3 одиниці автомобільної техніки.

Окрім цього, Сили протиповітряної оборони збили:

крилату ракету;

тактичний розвідувальний БПЛА "Елерон";

2 БПЛА типу "Орлан-10".

Зауважимо! Окупанти намагалися наступати в напрямку Устинівки. Однак, на щастя, їм нічого не вдалося.

Росіяни продовжують обстрілювати область

Російські загарбники 3 червня завдали удару по Гірському, що в Луганській області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка разом із дитиною. Також смертельне поранення отримав житель Золотого.

Велику увагу російська армія концентрує на Сєвєродонецьку. Вчора, 3 червня, ворожий снаряд потрапив у квартиру, де перебували чоловік з сином.

На щастя, батько із сином, які там перебували, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька,

– наголосив Гайдай.

За інформацією глави Луганської ОВА, за одну добу щонайменше по 6 багатоповерхівок пошкодили в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

"У Гірському – 8 будинків, у Новоіванівці – 7, у Врубівці – 6. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному", – додав Гайдай.

Наслідки "русского міра" на Луганщині / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Інформація від Генштабу ЗСУ станом на 4 червня

Ворог був змушений вивезти 100 одиниць своєї техніки в Харківській області. В регіоні продовжуються інтенсивні бої.

Намагалася росармія штурмувати наших захисників на Слов'янському напрямку, однак успіхів не мала.

Окрім цього, окупанти зосереджують свої зусилля на ділянці лівого берега річки Сіверський Донець.

Найзапекліші бої, як повідомили у Генштабі, зараз тривають у Сєвєродонецьку та біля Бахмута.

До теми – оперативно від Генштабу ЗСУ: дивіться відео