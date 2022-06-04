На Слов'янському напрямку ворог наступає зі сторони Ізюма. З цього міста в нього відкриті два шляхи. Один веде напряму на Слов'янськ, а другий – на Барвінкове.

Варте уваги Задля успіху на інших фронтах Росії необхідні велика кількість військових і техніки, – розвідка

На цьому напрямку ворог вдався як до тактики артилерійських обстрілів сіл, так і штурмів. З метою зниження бойового потенціалу наших військ, під артилерійський удар потрапили села Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне.

Ворог також намагався провести штурм у напрямку населеного пункту Богородичне. Це селище на березі річки Сіверський Донець поблизу траси з Ізюма на Слов'янськ. Але успіх був не на стороні російських окупантів в цьому випадку.

Ще гірше для росіян закінчилася спроба наступу у напрямку населеного пункту Вірнопілля. Там загарбники зазнали втрат.

Гарячі точки

У Генштабі ЗСУ зазначили, що основні зусилля російські окупанти зосереджують на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання мобілізаційним резервом. У місті тривають бої.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів, відійшов.

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