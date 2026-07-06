"К обеду бензин исчезает": Андрющенко рассказал о реальной ситуации с топливом в Донецкой области

На оккупированных территориях сохраняется дефицит топлива. Это произошло из-за ударов украинских сил по логистике противника и нефтеперерабатывающим предприятиям. Однако в последнее время в ситуации с обеспечением бензином в Донецкой области произошли определенные изменения.

Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, как россияне пытаются решить проблему нехватки топлива на оккупированных территориях. Он объяснил, как это повлияет на цены на топливо для оккупантов.

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Как россияне поставляют бензин в оккупированную Донецкую область?

Андрющенко подчеркнул, что в оккупированной Донецкой области ситуация с топливом относительно стабилизировалась. Сейчас она лучше, чем в оккупированном Крыму и даже в Запорожской области. В то же время украинские силы прилагают усилия, чтобы ее дестабилизировать.

Россияне действительно завозят топливо. Во-первых, там небольшое логистическое расстояние от Мариуполя до Ростовской области, но они все же прорываются. Во-вторых, по нашей информации, оккупанты начали завозить топливо по железной дороге,

– пояснил он.

Кроме того, в Донецкой, а также Луганской областях удается контролировать ситуацию с топливом, в том числе, по словам руководителя Центра изучения оккупации, благодаря тому, что на оккупированных территориях, в частности в Бойковском и Новоазовском районах, есть сельскохозяйственные предприятия. И рядом с ними расположено достаточное количество небольших нефтебаз. К тому же в регионе есть наливная станция.

Россияне пытаются решить проблему с дефицитом топлива на оккупированных территориях: смотрите видео

"Это позволяет оккупантам постепенно завозить довольно большое количество топлива и распределять его. А украинские силы не всегда могут найти места хранения топлива. Для этого недостаточно одного наблюдения с помощью дронов или спутников. Нужны люди на земле, а здесь сложнее, ведь территории с 2014 года оккупированы, и ситуация с источниками всем понятна. Россияне это осознают", – подчеркнул Петр Андрющенко.

На оккупированных территориях будет расти цена на бензин

Однако, по его мнению, ситуация с улучшением поставок топлива в Донецкой области временна, и рано или поздно кризис вернется. На самом деле он и никуда не делся, ведь цена на бензин значительно выросла.

Однако на цену никто не обращает внимания. Бензин обычно появляется утром и где-то к обеду исчезает. Это означает, что ночью его все-таки завозят и сливают,

– отметил он.

В то же время это будет продолжаться до тех пор, пока не сожгут первый бензовоз прямо на автозаправочной станции. В Бердянске недавно сгорел бензовоз, пока его разгружали на АЗС. Поэтому, как заметил Андрющенко, желающих стало значительно меньше.

Также нужно понимать, во сколько это обходится и какой ущерб наносит российской экономике. Ведь сейчас один рейс бензовоза в Мариуполь обходится в среднем в 5 тысяч евро. Такие же расценки и в отношении транспортировки в Крым. За это должны платить нефтяные компании, что отразится на ценах на бензин,

– уверен руководитель Центра изучения оккупации.

Он добавил, что топливный кризис будет нарастать, и он даже еще не достиг своего апогея.