Россияне пытаются прорвать оборону с северо-запада и востока Киева, – Генштаб
28 марта 2022 , 06:46Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Захватчики хотят прорвать оборону с северо-запада и востока столицы. Таким образом они надеются контролировать основные дороги.
Впрочем, украинские воины сдерживают противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Группировка сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока. Хотят взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты,
– заявили в Генштабе.
Там также заверили, что на Волынском и Северском направлениях продолжают держать оборону и выполняют боевые задачи. Воины контролируют обстановку, она существенно не меняется.
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