Россияне пытаются прорвать оборону с северо-запада и востока Киева, – Генштаб

Захватчики хотят прорвать оборону с северо-запада и востока столицы. Таким образом они надеются контролировать основные дороги.

Впрочем, украинские воины сдерживают противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

К теме На Донбассе за сутки отбили 5 атак врага, уничтожили танки и БМП

Группировка сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока. Хотят взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты,

– заявили в Генштабе.

Там также заверили, что на Волынском и Северском направлениях продолжают держать оборону и выполняют боевые задачи. Воины контролируют обстановку, она существенно не меняется.

Вас может заинтересовать мысль о том, что Россия не осознает, что происходит: смотрите видео