Втім, українські воїни стримують противника. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу. Хочуть взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти,

– заявили у Генштабі.

Там також запевнили, що на Волинському та Сіверському напрямках продовжують тримати оборону та виконують бойові завдання. Воїни контролюють обстановку, вона суттєво не змінюється.

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