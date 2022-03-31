Россияне пытаются создать новую группировку войск на Слобожанщине: с какой целью

31 марта 2022 , 19:58
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18 часов 31 марта 2022 года.

Согласно информации, российские оккупанты пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении.

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В Генеральном штабе ВСУ отметили, что их цель – установить контроль над территориями.

А именно частью Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.

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Автор: Марія Лелека