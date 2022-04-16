Россияне пытаются удерживать позиции в районе Харькова и в направлении Изюма
16 апреля 2022 , 20:35Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Харьковской области держат активные бои с российскими оккупантами. Враг пытается удержать занятые позиции и укрепить свои силы.
Храбрые воины ВСУ продолжают избивать российских оккупантов и не дают им активно продвигаться по Украине. На Востоке продолжаются жесткие бои, враг сосредоточил свои силы для получения полного контроля над Донецкой и Луганской областями.
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Изюмское направление
На Харьковщине оккупанты хотят удержать свои позиции. Враг расположился в районе Сухой Каменки, Сулиговки, Бражковки, Малой Камышевахи и Андреевки.
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