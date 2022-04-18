Россияне пытаются установить полный контроль над Мариуполем: куда еще бросают основные усилия

Российские захватчики продолжают наступление на Восток Украины. В частности, они не оставляют попыток установить тотальный контроль над окруженным Мариуполем.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские военные продолжают делать все, чтобы Мариуполь был под их контролем. Не прекращаются атаки и по другим направлениям.

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Оккупанты восстанавливают боеспособность на Востоке

В основном российские захватчики сосредотачивают свои усилия в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное. Также они продолжают пробовать установить полный контроль над фактически разрушенным Мариуполем.

Кроме того, сообщают в Генштабе ВСУ, оккупанты ведут наступление на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях. Что касается Донецкого и Таврического, там враги восстанавливают свою боеспособность и пополняют запасы.

Они работают над улучшением тактического положения подразделений, а также активизируют боевые действия. Не прекращают оккупанты и обстрелы. В частности, Северска и Покровска.

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