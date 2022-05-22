Россияне пытаются восстановить аэродром в Тирасполе, но пропили технику и аппаратуру

Похоже, что россиянам не стоит возлагать большие надежды на свои силы в непризнанном Приднестровье.

Россия пытается расшатывать ситуацию в Приднестровье для вовлечения региона в войну против Украины. Впрочем, российские кафиры несколько переоценивают свои силы в непризнанной части Молдовы, которые могут привлечь к боевым действиям.

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Пропили все, что имели

Как сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, россияне в непризнанном Приднестровье получили задание от своего руководства в Москве – восстановить аэродром и технику в Тирасполе. Правда, справиться с ним просто невозможно.

Все, что сделали русские войска за годы пребывания в Приднестровье, – это пропили все остатки военной техники и аппаратуры. Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем, – сообщил Марченко.

Также расследование показало, что согласно документам все необходимые запчасти и техника никуда не девались и лежат себе на своем месте. Так у россиян всегда – выдумки и фантазии разбиваются о жестокую реальность.

Таким образом, попытки российских оккупантов превратить Приднестровье в еще одну линию фронта терпят неудачу из-за элементарной коррупции и небрежности. Вместе с тем, наши пограничники остаются бдительными, в приграничных регионах действуют ограничения.

Война России против Украины

Все попытки наступлений русских оккупантов проваливаются, враг несет большие потери. В Луганской области россияне заставляют брать в руки оружие всех, кого только могут, ведь даже несмотря на постоянные обстрелы, бомбардировки и атаки захватить всю территорию Луганской области не могут.

Российские кафиры нанесли ракетный удар по Житомирщине, силы ПВО сбили 4 вражеских крылатых боеприпаса. К сожалению, в результате вражеской атаки погиб как минимум один человек.

Как сообщил Владимир Зеленский, наши воины мужественно держат оборону и продолжают увольнять украинские города. Враг терпит большие потери, но также в день погибает от 50 до 100 украинских героев.

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