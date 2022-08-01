Враг на Юге пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты через Днепр

российские оккупанты пытаются удержать свои позиции на Юге. Они усиливают свои группировки и проводят инженерные работы по укреплению позиций.

Наши отважные воины очень мастерски бьют врага и выбивают его с позиций на Юге. Россияне решили сделать акцент на удержании оккупированных территорий и перебрасівают на Херсонское направление свои силы из Донбасса.

Читайте также россия наступает на Бахмут, а из порта вышло первое судно с зерном: главное за 159 день войны

Какие меры российские оккупанты принимают на Юге

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Южнобужском направлении основные усилия российские оккупанты бросили на то, что удержать занятые позиции. Кроме того, враг оказывает активное огневое влияние для препятствования продвижению героев ВСУ.

По всей линии столкновения оккупанты стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Возле Белой Криницы и Андреевки россияне совершили авиаудары. Также враг не прекращает попытки проводить воздушную разведку с помощью беспилотников.

Силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через реку Днепр,

– сообщили в Генеральном штабе.

Смотрите также – еще 4 РСЗО HIMARS прибыли в Украину: видео