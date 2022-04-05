Россияне пытаются возобновить наступление и попробовать оцепить зону ООС, – Генштаб

Украинские защитники удерживают оборону Донбасса. Там теперь идут самые ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Сейчас враг сосредоточился на возобновлении наступательных действий. Для этого использует свои отдельные подразделения из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов.

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Противник сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке оцепления группировки Объединенных сил. Враг пополняет запасы продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов,

– сообщили в Генштабе.

Российские захватчики постараются захватить свободные города на Донбассе.

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