Россияне пытаются захватить Попасную, Рубежное и Мариуполь
31 марта 2022 , 13:39Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
На Донецком направлении российские военные пытаются захватить Рубежное, Мариуполь и Попасную. Враг усиливает свою группировку.
На железнодорожную станцию "Ровеньки" прибыли эшелоны с вооружением и техникой. Оккупанты пытаются штурмовать блокадный Мариуполь.
К теме Британская разведка ожидает ожесточенных боев в пригородах Киева
Россияне начали активнее наносить авиаудары с применением самолетов оперативно-тактической авиации. Они обстреливают объекты в:
- Лисичанске,
- Рубежном,
- Попасной,
- Кременной.
Враг пытался обойти наши подразделения, однако это ему, к счастью, не удалось.
К теме смотрите видео о потерях рашистов по состоянию на утро 31 марта: