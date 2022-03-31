Россияне пытаются захватить Попасную, Рубежное и Мариуполь

На Донецком направлении российские военные пытаются захватить Рубежное, Мариуполь и Попасную. Враг усиливает свою группировку.

На железнодорожную станцию "Ровеньки" прибыли эшелоны с вооружением и техникой. Оккупанты пытаются штурмовать блокадный Мариуполь.

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Россияне начали активнее наносить авиаудары с применением самолетов оперативно-тактической авиации. Они обстреливают объекты в:

Лисичанске,

Рубежном,

Попасной,

Кременной.

Враг пытался обойти наши подразделения, однако это ему, к счастью, не удалось.

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